“Spero che il nuovo Parlamento Ue abbia un approccio diverso all’agricoltura e all’ambiente”

La lettura di Paolo De Castro, ex eurodeputato e decano della politica agricola italiana ed europea. “Serve un Commissario all’Agricoltura forte. E una squadra che abbia a cuore il settore agricolo e alimentare, che riesca a fare quella sintesi che nella scorsa legislatura non siamo riusciti a fare perchè abbiamo dovuto bilanciare una dimensione ambientale con quella economica e sociale. Nessuno mette in discussione la transizione ecologica, ma gli agricoltori vanno accompagnati. Scontro tra agricolture europee? Nessuno mette in discussione il modello mediterraneo della qualità, delle Dop e delle Igp, ma ci sono tante sensibilità diverse”.

