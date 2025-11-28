“Speso il 99% delle risorse disponibili per attuazione Piano strategico della politica agricola”

“Continua l’andamento positivo della capacità di spesa amministrativa del Ministero: nel 2025 è stato speso il 99% delle risorse disponibili per l’attuazione del Piano strategico della politica agricola. È una notizia non scontata che deve rassicurare tutti gli agricoltori, lo Stato e il Governo sono dalla loro parte. Insieme al miglioramento della capacità di spesa dei fondi nazionali migliorata del 25% e alla dotazione di oltre 15 miliardi di euro per gli investimenti in agricoltura, garantiamo che anche le risorse finanziarie europee vengano distribuite il più velocemente possibile agli agricoltori. Abbiamo messo l’agricoltura e gli agricoltori al centro delle nostre politiche non con le parole, ma con i fatti”, dichiara il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, commentando i dati nel Comitato Monitoraggio Nazionale del Piano Strategico della Pac 2023-2027.

È stato presentato, alla presenza di una delegazione della Commissione Europea, lo stato di avanzamento del Piano e i principali risultati della terza annualità di attuazione del Piano Strategico 2023-2027. Il Comitato, coordinato dall’Autorità di gestione nazionale del Psp, ha visto un’ampia partecipazione che ha coinvolto le Autorità di gestione regionali, il partenariato socio-economico comprensivo delle rappresentanze di settore e ambientaliste, gli enti della Rete Pac, Agea Coordinamento, nonché la presenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’incontro ha evidenziato una performance finanziaria e gestionale di assoluto rilievo per l’Italia, raggiunta nonostante un contesto europeo caratterizzato dalla sovrapposizione fra la chiusura della precedente programmazione 2014-2022, l’attuazione del Psp e il negoziato per il futuro ciclo 2028–2034, con conseguenti e oggettive complessità tecniche e operative condivise da tutti gli stakeholder.

Nell’anno finanziario 2025 (16 ottobre 2024 - 15 ottobre 2025), per i pagamenti diretti, inclusi gli Eco-schemi, è stato speso oltre il 99% delle risorse disponibili, pari a 3,47 miliardi di euro, rispetto alla dotazione complessiva di 3,5 miliardi di euro. Un risultato di massimo livello nel contesto europeo, reso possibile dall’impegno congiunto del Ministero dell’Agricoltura, delle Regioni e di Agea. Progressi significativi sono stati registrati anche sugli interventi settoriali e sullo sviluppo rurale, comparti che risentono della transizione dai precedenti regimi - rispettivamente Reg. (Ue) 1308/2013 e PSR 2014-2022 - ma che in ogni caso evidenziano una crescita costante in termini di spesa e attuazione.

La Commissione Europea ha espresso una valutazione positiva sul lavoro svolto dall’Italia, riconoscendo la solidità dell’impianto amministrativo e gestionale adottato per l’attuazione del Piano Strategico della Pac: in particolare ha sottolineato la crescente rapidità dei processi di modifica del Psp ed evidenziato il superamento senza alcuna correzione finanziaria per l’Italia della verifica di Performance clearance 2024 sugli importi unitari, oltre all’esito pienamente positivo della Performance review 2024 sulle milestone del Piano, che non ha reso necessaria l’attivazione di alcun Piano di azione. I dati preliminari relativi al 2025 confermano questa traiettoria positiva, indicando un ulteriore avanzamento verso il raggiungimento dei target finali, un basso rischio di azioni correttive da parte della Commissione europea e un rafforzamento complessivo della capacità di spesa.

Copyright © 2000/2025