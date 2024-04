St. Michael Eppan, Doc Alto Adige Pinot Noir Rosé The Wine Collection 2021

È l’ultimo arrivato nella linea “The Wine Collection” - la collezione avviata nel 2018 che raccoglie i monovitigni della cantina di San Michele Appiano - il Pinot Noir Rosé. Si tratta di un rosato ottenuto secondo il metodo Saignée, fermentato e affinato in tonneau. La versione 2021 si presenta di color giallo salmone brillante, ad anticipare un bagaglio olfattivo caratterizzato da rimandi alla fragola e all’amarena, con tocchi di vaniglia. In bocca il sorso è all’insegna della fragranza, dal tratto fruttato continuo e vivace e dal finale saporito e dai tocchi affumicati. San Michele Appiano, in attività dal 1907, è una delle più importanti cantine cooperative altoatesine, composta da 330 soci che, con il loro lavoro su 390 ettari di vigneto, forniscono la materia prima alla cantina posta alle porte di Bolzano, per una produzione media di 2.800.000 bottiglie. L’impegno di Hans Terzer, lo storico winemaker della cantina, ha saputo portare uno stile convincente e una qualità diffusa su tutto l’articolato portafoglio etichette aziendale, con molte di queste diventate ormai punte di eccellenza consolidata, rendendo San Michele Appiano una realtà assolutamente protagonista dell’Alto Adige enoico e non solo. Si tratta, come è noto, di una cantina dalla connotazione fortemente bianchista, ma capace di dimostrarsi a proprio agio anche nel declinare le uve rosse, con esecuzioni altrettanto ineccepibili.

(fp)

