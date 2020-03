“Stare pronti per il dopo emergenza, chiamando gli italiani migliori a raccontare l'Italia migliore”

La visione per il post Coronavirus di Oscar Farinetti. “Dobbiamo adattarci, e prendere le cose migliori di questa vicenda che inevitabilmente ci cambierà. Nell’immediato? Farei una patrimoniale dell’1%, che vorrebbe dire raccogliere da oggi a domani oltre 40 miliardi di euro, per stare vicini alla sanità e alle imprese, che vogliono dire anche salari, e che devono essere pronte per quando le cose ripartiranno. La difficoltà sarà raccontare nel mondo che l’Italia è un paese sano, e far tornare qui il mondo, ma ce la faremo”.

