Stati Uniti, spumante e Champagne restano al top, le bevande analcoliche superano vino rosso e birra

Per festeggiare la notte del 31 dicembre negli Usa si stapperanno in primo luogo Champagne e sparkling wines, per aderire ad una tradizione che accomuna praticamente tutto il mondo: il 33% di chi ha risposto al sondaggio li sceglierà per onorare il Capodanno. Nella classifica delle preferenze dei consumatori americani si collocano, immediatamente dopo, le bevande analcoliche, con il 28% delle preferenze, che superano vino rosso (27%) e birra (27%). Un ulteriore segnale dell’avanzata di chi decide di cancellare l’alcol anche per il brindisi più importante dell’anno. Il 24% sceglierà di bere cocktail e il 21% vino bianco. A seguire ci sono shots (18%) e long drink (8%).

