Stefano Antonucci, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore 2019

Santa Barbara, l’azienda di Stefano Antonucci, ormai rappresenta una bella realtà delle Marche enoiche, espressa da vini ben eseguiti e affidabili. Con i suoi 40 ettari di vigna, la cantina con sede a Barbara produce un portafoglio etichette molto articolato e distribuito su 900.000 bottiglie, non solo in direzione bianchista, evidentemente, ma anche con vini rossi a denominazione e qualche mirata digressione tra quelli cosiddetti “innovativi”. Il Classico Superiore 2019 propone aromi tendenzialmente fruttati con tocchi di anice e fiori bianchi. In bocca, il sorso è affilato e deciso con la sapidità a svolgere il ruolo di protagonista, rendendo la beva godibile e golosa.

