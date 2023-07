Stefano Antonucci, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore 2020

Fermentazione in acciaio e maturazione in barrique francesi è la vinificazione che caratterizza questo Verdicchio Classico Superiore, profumatissimo e intensamente saporito di fiori e agrumi e dalla spiccata sapidità cristallina al sorso. Etichetta dall’ormai costante riconoscibilità qualitativa di Stefano Antonucci, grande sperimentatore di Verdicchio innanzitutto (ma non solo), tanto da produrre oramai oltre venti etichette diverse a partire da 40 ettari di vigne e 900.000 bottiglie annue. Curiosità, confronto e sperimentazione il leitmotiv di Antonucci, che l’ha spinto a lasciare il lavoro in banca per rilevare la cantina sociale di famiglia e produrre “vini che piacciono innanzitutto a me”.

(ns)

