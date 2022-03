Stefano Antonucci, Marche Igt Merlot Mossone 2018

Santa Barbara, l’azienda di Stefano Antonucci, ormai rappresenta una bella realtà delle Marche enoiche. Ma gli inizi non sono stati semplici. Nel 1984, con pochi ettari a vigneto lasciati dal padre, Antonucci comincia il suo percorso nel mondo del vino regionale, che, evidentemente, non possedeva lo spessore attuale, quasi pionieristicamente. Attraverso un lungo, volitivo e paziente lavoro, però, Stefano Antonucci ha allargato il suo patrimonio di vigneti: oggi siamo a 40 ettari di vigna, ha realizzato una moderna cantina e ha ampliato anche il suo portafoglio etichette, attualmente molto articolato e distribuito su 900.000 bottiglie, non solo in direzione bianchista con l’immancabile Verdicchio a svolgere il ruolo di protagonista, ma anche con i vini rossi a denominazione e qualche mirato “sconfinamento” tra quelli cosiddetti “innovativi”, come nel caso dell’oggetto del nostro assaggio, sempre affidandosi alla sua tenacia e ad un riuscito mix tra innovazione e tradizione. Il Mossone 2018, il cui nome rimanda al soprannome “Mossi” di Stefano Antonucci, è un Merlot in purezza maturato in barrique. Di colore rubino intenso e brillante quasi impenetrabile, possiede profumi intensi di amarena e frutti di bosco maturi, erbe officinali, tabacco spezie e accenti boisé. Il sorso è caldo e potente, ed è caratterizzato da una struttura fitta e continua, fino ad un finale largo e persistente.

(are)

Copyright © 2000/2022