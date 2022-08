Stilla - Colognola ai Colli (VR)

Il ristorante Stilla (che comprende anche una piccola foresteria con colazione annessa) è la concretizzazione del progetto gastronomico di Tommaso Venturini e Silvia Banterle (sul ponte di comando dei fornelli), che ha cominciato la sua avventura nel 2020. Un luogo immerso nei vigneti del Soave - siamo a Colognola ai Colli, dove la coppia ha recuperato la casa di famiglia - che propone una cucina dove il territorio è ben presente, ma con una lettura libera dalle regole, a volte troppo rigide e non prive di sgrammaticature, imposte dalla tradizione. Materia prime sempre in primo piano, alcune delle quali provenienti da fornitori locali, che trovano la loro esaltazione in una cucina fresca, delicata e convincente, espressa in un menu che segue le stagioni e che si muove con equilibrio tra proposte a base di carne, di pesce del lago di Garda e vegetali.

(fp)

I TOP 5 DI “STILLA”



1. Daniele Piccinin, Spumante Muni Epoché 2019 - € 38,00

Spumante da uve Durella di bella precisione stilistica e grande fragranza

2. Filippi, Soave Castelcerino 2021 - € 32,00

Ormai un classico della produzione del Soave, di buona definizione e carattere

3. Garganuda, Soave 2019 - € 24,00

Vino completamente votato alla naturalità e dotato di forte personalità

4. La Biancara, Veneto Bianco Pico 2020 - € 39,00

Garganega vicentina collocabile nella famiglia degli “orange wine”

5. Corte Sant'Alda, Valpolicella Ca Fiui 2019 - € 21,00

Rosso spigliato dalla beva fragrante e vivace

Copyright © 2000/2022