Storie di coraggio, per ispirare chi gestirà l'ospitalità, fondamentale, dei ristoranti di domani

Il messaggio di Intrecci, la scuola di alta formazione della Famiglia Cotarella. Che già progetta il futuro, con lo sbarco in India e Usa, come racconta a WineNews, da “Note a Margine” a Orvieto, Dominga Cotarella. “Per iniziare un percorso che porterà i ragazzi a fare esperienze in giro per il mondo serve coraggio, tema di cui si parla troppo poco. Tanti di loro vogliono fare esperienze nel mondo, per poi, però, tornare a lavorare nei loro luoghi di origine. E quindi è un investimento vincente anche per i nostri territori”.

