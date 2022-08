Suavia, Doc Soave Classico Monte Carbonare 2020

Il Soave Monte Carbonare 2020, affinato sui suoi lieviti in acciaio per 15 mesi, profuma di erbe di montagna, agrumi e cenni lievemente ammandorlati. In bocca, il sorso attacca morbido per poi articolarsi con ritmo e verticalità, mettendo in mostra sapore e fragranza acida. Suavia, cantina che sorge nel piccolo borgo di Fittà, è condotta dalle sorelle Arianna, Meri, Valentina e Alessandra Tessari, ed oggi conta su 12 ettari a vigneto, da cui sono ottenute 100.000 bottiglie di produzione complessiva. I vini aziendali sono improntati alla valorizzazione dei Cru e posseggono una cifra stilistica che sa cogliere sia ricchezza che tensione sul piano aromatico e gustativo.

(fp)

Copyright © 2000/2022