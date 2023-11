Suavia, Doc Soave Classico Monte Carbonare 2021

Suavia, cantina fondata nel 1982 e che sorge nel piccolo borgo di Fittà, è condotta dalle sorelle Meri, Valentina e Alessandra Tessari, ed oggi conta su dodici ettari a vigneto, da cui sono ottenute 100.000 bottiglie di produzione complessiva annuale, all’insegna della vocazione bianchista. Il Soave Monte Carbonare 2021, che si affina per oltre un anno sui suoi lieviti in acciaio, profuma di agrumi, frutta a polpa gialla, gelsomino e pitosforo, erbe aromatiche e sassi di mare. In bocca il sorso è fresco e di buona persistenza aromatica, ben bilanciato tra sapidità e dolcezza del frutto, terminando in un lungo finale dove fanno capolino anche accenni di menta accanto ai ritorni agrumati.

