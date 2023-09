Sud Ristorante - Quarto (NA)

Sud Ristorante nasce nel 2009 a Quarto Flegreo in provincia di Napoli nel 2009 per iniziativa di Marianna Vitale e suo marito Pino Esposito, arrivando alla stella Michelin nel 2013, per poi partecipare anche a Masterchef nel 2016. Recentissima, invece, l’apertura del bistrot “MarLimone” a Pozzuoli, dove regnano panini e piatti originalissimi. Le sue pietanze si distinguono per un approccio alla cucina partenopea del tutto personale, dove resta fondamentale il filo conduttore dettato dalla tradizione, ma è altrettanto deciso il tocco innovativo, in alcuni casi un vero e proprio stravolgimento. Il suo piatto-firma è la minestra di mare, che comprende 50 ingredienti tra crostacei, molluschi, pesci, frutta e verdura. Non meno rivoluzionari le linguine con il quinto quarto del calamaro; o la pasta allo stoccafisso, alghe e agrumi; o ancora gli spaghettoni con anemoni di mare; la cheesecake di baccalà al finocchietto su crema di ceci, pomodori confit e buccia di limone e la triglia al cartoccio e colatura d’alici.

