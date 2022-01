Tasca d'Almerita, Doc Sicilia Contea di Sclafani Cabernet Sauvignon 2000

Non poteva mancare in questa monografia un vino dedicato ai vitigni internazionali, che hanno permesso alla Sicilia di farsi conoscere nel mondo. Oltretutto creato da Lucio Tasca insieme al padre dello Chardonnay e del Cabernet in Sicilia, Tonino Guzzo, che piantarono insieme “clandestinamente” un vigneto a Regaleali nel 1985, chiamato poi Vigna San Francesco. La parte più alta e scarica viene dedicata, appunto, al Cabernet Sauvignon (quella bassa allo Chardonnay), che negli anni ha dimostrato di potersi declinare con un'eleganza senza tempo, contribuendo a scrivere la storia autorevole di Tasca d'Almerita a Regaleali. Ha 21 anni questo vino ed è perfetto. Un sorso vellutato e salino, pepato lungo i fianchi e aderente al centro, che riporta in bocca tutti i profumi con cui ha accolto l'olfatto - foglia di pomodoro, amarena, camelia e spezie dolci - arricchito di goudron e liquirizia a fine sorso. Un vino che ancora si muove fresco ed equilibrato, a riportare impressa una vendemmia, la 2000, che fu fresca fino a metà agosto e poi calda e umida nelle ultime settimane di maturazione. Quel vigneto va passeggiato: è un simbolo della dedizione e al rispetto che la famiglia Tasca rivolge alla sua terra.

