Tascante, Doc Etna Rosso Contrada Rampante 2019

Rampante è una delle 4 contrade (insieme a Grasà, Pian Dario e Sciaranova) in cui si trovano i migliori vigneti della Tenuta Tascante dei Tasca d’Almerita sull’Etna. È collocata a un’altitudine media di 740 metri sul livello del mare, tra Solicchiata e Passopisciaro, ed occupa una superficie di 4,6 ettari a vigneto. Arriva da qui l’Etna Rosso Contrada Rampante 2019, affinato per 12 mesi in legno grande. I suoi profumi rimandano ai fiori di ginestra, alla scorza d’arancia e alla pietra focaia con tocchi di spezie e ricordi balsamici. In bocca, il vino è scorrevole e saporito, dallo sviluppo articolato e dal bel finale che ritorna sul frutto, rinfrescato da lampi ancora agrumati.

(fp)

Copyright © 2000/2022