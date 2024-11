Tascante, Doc Etna Rosso Contrada Sciaranuova 2016

Sciaranuova è una delle 4 contrade del territorio etneo in cui si trova Tascante. Collocata a un’altitudine media di 730 metri, tra le frazioni di Montelaguardia e Passopisciaro, rappresenta un’area di 14,40 ettari di cui 4,9 ettari a vigneto, caratterizzata da terrazzamenti con muri a secco. Il suolo in cui sono coltivati i vigneti è di origine vulcanica, derivato da colate di lava di età compresa tra i 40.000 e 4.000 anni. Nel 2016 sono state registrate temperature elevate fino all’inizio della primavera. La tarda primavera e l’estate sono invece risultate più fresche, per poi in autunno, con il termine delle vendemmie, avere di nuovo temperature calde. Annata con eventi climatici anomali per piogge estive insolite, che non hanno ostacolato la sanità delle uve e la qualità dei vini, che sono risultati con buone acidità. Lo Sciaranuova 2016 si presenta rubino deciso alla vista; il naso è colpito da profumi ematici, poi foglia di pomodoro quindi frutti rossi, come ribes e mirtillo molto nitidi. L’impatto in bocca dimostra solidità con tannini ancora evidenti, belli e vivi senza essere asciuganti. Intrigante per lunghezza e sapidità.

(Leonardo Romanelli)

Copyright © 2000/2024