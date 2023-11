Taverna La Cialoma - Marzamemi (SR)

Un luogo che nasce dalla passione per un piccolo borgo marinaro come Marzamemi (nella costa orientale della Sicilia ad un passo dall’oasi di Vindicari), per la calda ospitalità e per la cucina di una volta, isolana in particolare, in cui si fondono sapori e profumi della Sicilia e del Mar Mediterraneo di cui è un simbolo. Un luogo che deve il nome al canto dei pescatori dell’antica e bellissima tonnara. Un luogo così magico non può che essere un luogo “del cuore”. Alla Taverna La Cialoma per la signora Lina Campisi e la sua umiltà tutti i clienti sono uguali (ma ci sono passati Roberto Benigni, Madonna, George Clooney...), e, mentre ci ha fatto degustare il suo tonno rosso, la bottarga, i bocconcini crudi con la salsa di cachi, e la soppressata di tonno (il piatto storico del ristorante con il concentrato di pomodoro a fare da contraltare), ci ha raccontato la sua idea di cucina, all’insegna della semplicità laboriosa delle ricette, a base soprattutto della biodiversità offerta dal mare.

