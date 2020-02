Tedeschi, Docg Amarone della Valpolicella Classico Capitel Monte Olmi Riserva 2013

Una famiglia, i Tedeschi, il padre Lorenzo e i figli Antonietta, Sabrina e Riccardo, che ha segnato profondamente le sorti della Valpolicella enoica ed oggi è forte di un patrimonio vitato di 46 ettari per 500.000 bottiglie. Tra le altre cose, ha promosso con determinazione e convinzione l’idea di Cru per l’Amarone e rendendolo un patrimonio ormai condiviso. Quello più noto e dai natali più antichi dell’azienda con sede a Pedemonte è il Capitel Monte Olmi. La versione 2013 restituisce un vino dalla timbrica olfattiva matura e concentrata, che alterna frutta matura e in confettura, toni boisé e spezie. In bocca, il sorso è serrato, dolce e avvolgente con ritorni fruttati nel finale.

