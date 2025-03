Tedeschi, Docg Amarone della Valpolicella Classico La Fabriseria Riserva 2016

L’Amarone La Fabriseria Riserva 2016 profuma di prugna e ciliegia mature, con tocchi affumicati e speziati. Ricco pieno e rotondo il sorso, dal frutto polposo e fragrante, che si sviluppa ben profilato, terminando in un finale persistente dai toni balsamici. Lunga è la tradizione produttiva dei Tedeschi, a partire dai primi anni Sessanta del secolo scorso, quando Lorenzo Tedeschi, anche con intuizioni pionieristiche, la fondò. Oggi, i suoi figli - Sabrina, Antonietta e Riccardo - ne proseguono il lavoro che ha portato la cantina con sede a San Pietro in Cariano tra i protagonisti della Valpolicella, contando su 48 ettari vitati, per 500.000 bottiglie di produzione complessiva.

