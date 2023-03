Tedeschi, Docg Amarone della Valpolicella Classico Monte Olmi Riserva 2016

L’Amarone Capitel Monte Olmi Riserva 2016, in produzione da metà anni Settanta del secolo scorso e ancora oggi vino simbolo dell’azienda con sede a Pedemonte, profuma di frutti di bosco maturi, amarena, spezie e sottobosco, con tocchi floreali e cenni di grafite. Raffinato il sorso giocato tra la polposità del frutto, l’articolata trama tannica e la verve acida. Finale intenso e balsamico. L’azienda della famiglia Tedeschi è ormai un riferimento della Valpolicella e le sue etichette sono davvero una sicurezza. In più, nel recente passato, c’è da aggiungere anche un cambio di passo stilistico, verso vini più raffinati e chiaro-scurali, sempre più in equilibrio e dalla beva più agile.

(are)

Copyright © 2000/2023