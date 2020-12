Tenuta Argentiera, Doc Bolgheri Rosso Villa Donoratico 2018

Affinato per 12 mesi in barrique, il Bolgheri Villa Donoratico 2018, è ormai diventata una classica etichetta del bolgherese. I suoi profumi occupano un ampio spettro di riconoscimenti che va dai piccoli frutti rossi ai cenni tostati, dalle erbe aromatiche alla liquirizia. In bocca, il sorso è carnoso, dai tannini risolti e dal finale dai lampi fragranti. Tenuta Argentiera conta su 76 ettari a vigneto per una produzione di 450.000 bottiglie e si trova al confine meridionale della denominazione, ad un chilometro in linea d’aria dal mare. Da sempre ha puntato alla valorizzazione di questo areale, con vini di ineccepibile fattura e personalità mediterranea da vendere.

