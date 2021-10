Tenuta Argentiera, Doc Bolgheri Rosso Villa Donoratico 2019

La Tenuta Argentiera è una delle aziende di riferimento del bolgherese. La cantina, che conta su una superficie vitata di 76 ettari, per 450.000 bottiglie di produzione complessiva, è di proprietà dell’industriale austriaco Stanislaus Turnauer, accanto a cui troviamo l’amministratore delegato Federico Zileri Dal Verme e il general manager Leonardo Raspini. Affinato per 12 mesi in barrique, il Bolgheri Villa Donoratico 2019 possiede profumi con un ampio spettro di riconoscimenti che va dai piccoli frutti rossi ai cenni tostati, dalle erbe aromatiche alla liquirizia. In bocca, il sorso è carnoso, dai tannini risolti e dal finale piacevolmente denso e dai lampi fragranti.

