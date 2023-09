Tenuta Bastonaca, Doc Etna Rosso Piano dei Daini 2021

Il progetto Bastonaca è nato poco meno di 20 anni fa per accudire i vigneti ad alberello. Nel 2007 a Vittoria, proprio a Contrada Bastonaca, nasce la cantina in un palmento del Settecento con attorno 15 ettari di vigna a Nero d’Avola, Frappato, Grillo, e - curiosamente - Grenache e Tannat, insieme a 1000 vecchie piante di olivi della rara varietà Carolea. Nel 2013 Giovanni Calcaterra e Silvana Raniolo avverano un piccolo sogno sull’Etna, con l’acquisizione di 3 ettari di Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio e Carricante nella Contrada Piano dei Daini di Solicchiata, sul versante nord del vulcano. Due anni fa, infine, l’ultimo tassello: un ettaro di Zibibbo a Pantelleria. La conduzione dei 19 ettari di proprietà è lenta, attenta e biologica e produce un totale di circa 60.000 bottiglie l’anno suddivise in 7 etichette, due delle quali etnee, che hanno da poco ottenuto la menzione di Contrada. La vigna sta a 770 metri s.l.m. (subendo quindi forti escursioni termiche) ed è composta da viti pre-fillosseriche che toccano i 125 anni di età (dalle rese per piante quindi bassissime). La maturazione avviene in botti di rovere da 25 hl per almeno un anno e ne esce un vino sottile ed elegante, che richiede tempo per distendersi. L’annata 2021 svela dolci profumi di ciliegia, vaniglia, camelia e talco: in bocca ha polpa vivace e pepata, dalla buona aderenza sapida e saporita di frutti e balsami di sottobosco.

