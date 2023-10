Tenuta Campo al Signore, Doc Bolgheri Superiore 2019

Tenuta Campo al Signore, posta nei pressi di Castagneto Carducci, nasce nel 2010 a concretizzare il progetto dei coniugi Luca Parenti - consulente aziendale - e Valentina Sicca – a capo di una società di produzione di eventi per il mondo dell’arte - colti dalla voglia di possedere un proprio spazio in campagna. Dopo un’attenta ristrutturazione del casale, l’impegno si è rivolto al vigneto, attualmente esteso per cinque ettari. La gamma delle etichette aziendali si sviluppa a partire da un Bolgheri Rosato, un Bolgheri Rosso, il “Volante”, e un Bolgheri Superiore, più un Rosato e un Rosso “WaterWines UWW”, affinati sott’acqua (a -50 metri) secondo la tecnica di Jamin Underwaterwines. Il Bolgheri Superiore 2019, blend a base di Merlot, Cabernet Sauvignon e Petit Verdot (quest’ultimi due vitigni vinificati con i raspi) matura in tonneau per 12 mesi. I suoi profumi sono ancora fragranti e rimandano ai piccoli frutti rossi e alle erbe aromatiche, con tocchi di grafite e spezie. In bocca il sorso è ben profilato e dai tannini pieni e saporiti, che conducono uno sviluppo dinamico e un finale tonico, con bella nota balsamica in chiusura.

(fp)

