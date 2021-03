Tenuta Carleone, Docg Chianti Classico 2018

La Tenuta Carleone, 15 ettari a vigneto in conduzione biologica, per 35.000 bottiglie complessive, è di proprietà austriaca e ha guida tecnica inglese. Attiva dal 2012 nella sottozona di Radda in Chianti, un elemento decisivo per la personalità e il carattere alle etichette aziendali, ha imparato da subito a parlare la lingua del Sangiovese chiantigiano più raffinato, mettendosi in evidenza come una delle cantine più intriganti degli ultimi tempi. Il Chianti Classico 2018, dalle suggestioni quasi borgognone, è sottilmente disegnato nei profumi di piccoli frutti rossi, fiori e polvere da sparo, colpendo al palato per finezza dei suoi tannini e continuità del sapore.

Copyright © 2000/2021