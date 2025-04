Tenuta Casenuove, Docg Chianti Classico Gran Selezione 2021

Tenuta Casenuove quest’anno festeggia un decennio di storia, da quando ne ha preso le redini l’imprenditore francese Austruny nel 2015. Le origini della tenuta sono molto più antiche, e risalgono almeno agli inizi del 1700. Casenuove si trova a Panzano in Chianti, distribuita su 120 ettari di colline che sfiora i 500 metri di altezza, in cui si mantiene intatta la biodiversità di 70 ettari di bosco. La parte coltivata comprende 30 ettari di vigna e 2,5 ettari gli ulivi condotti a gestione biologica dal 2022. Ne escono un’etichetta di Olio Evo e circa 80.000 bottiglie di vino, suddivise fra un Igt da uve francesi, un rosato da Sangiovese, una Riserva, in Chianti Classico e questa Gran Selezione da alcuni filari di vigna Sopratorre e vigna Pozzo: fitto e aderente in bocca, il 2021 alterna tonalità rosse e nere di amarena e susina, mora e ciliegia, con la freschezza della liquirizia e la profondità del goudron. Carnoso e sapido, leggermente ammandorlato, chiude caldo su note di fiori viola. Oggi l’azienda può anche contare sul progetto di ospitalità, suddiviso fra la raffinata Villa Casenuove e il borgo contadino di Podere Lupinati.

(ns)

Copyright © 2000/2025