Tenuta complessiva, ma tante aziende in difficoltà: il bilancio del Chianti (e del vino italiano)

A WineNews Giovanni Busi, alla guida di una delle più grandi denominazioni d’Italia, a suo modo “sintesi” del sistema vino del Belpaese, fatta di piccole e grandi aziende e cooperative, aziende focalizzate sull’Horeca, che hanno sofferto, e altre, poche, forti in Gdo, che hanno tenuto e sono anche cresciute. “Per tanti i fatturati saranno in perdita tra il -15% ed il -30%. In pochi crescono. Pesa l’incertezza, e le risposte inadeguate della politica. Se non tengono le imprese non tiene il Paese”.

Copyright © 2000/2020