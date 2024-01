Tenuta Cucco, Docg Barolo Serralunga d’Alba 2019

Ha appena conquistato i 95 punti di Wine Spectator il nuovo Barolo di Tenuta Cucco Serralunga d’Alba, annata 2019. L’azienda, biologica dal 2018, ha optato per una riduzione delle rese e una vendemmia parcellare per questo vino, realizzato con parcelle scelte dei cru Bricco Voghera e Cerrati. Il Nebbiolo è stato vendemmiato nella seconda parte di ottobre e i suoi parametri analitici presentano un buon tenore zuccherino e un ottimo quadro polifenolico adatto ad assicurare vini di struttura. Il potenziale di invecchiamento è molto alto, anche per merito dell’antichità degli impianti e per il favorevole microclima dovuto all’altezza dei vigneti, tra i 230 e i 400 metri. Le uve, dopo la raccolta a mano, sono state poste a fermentare a una temperatura di 18-26°C per 10 giorni. Il vino ha maturato per 24 mesi in botti tradizionali da 25 ettolitri e poi ha sostato 12 mesi in bottiglia. In cantina il cambiamento più grande ha riguardato l’uso dei legni, con passaggio dall’affinamento barrique più botte a un affinamento soltanto in botte grande, con vinificazione in tini di legno. Serralunga è un Barolo dai profumi classici di sentori di rosa appassita, sottobosco, prugna, liquirizia e spezie. Ha una componente acida fresca e giovanile, con i tannini che sostengono una buona struttura. Gli aromi sono eleganti e di bella intensità. Il frutto è dolce, con sensazioni più evolute che rimandano al tabacco e alle erbe essiccate.

Copyright © 2000/2024