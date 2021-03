Tenuta di Arceno, Docg Chianti Classico Gran Selezione Strada al Sasso 2018

Nei pressi di Castelnuovo Berardenga, “capitale” della sottozona più meridionale della denominazione del Chianti Classico, si trova la Tenuta di Arceno (92 ettari a vigneto per un totale di 250.000 bottiglie), di proprietà americana (Gruppo Kendall-Jackson) e con guida tecnica bordolese con qualche sfumatura californiana nelle mani di Pierre Seillan - creatore a Sonoma di Verité Winery e prima attivo a Saint-Emilion - e dell’italo americano Lawrence Cronin. Da qui escono etichette ben centrate e di inappuntabile fattura, dai Sangiovese chiantigiani declinati con stile sobriamente moderno e con l’obbiettivo centrato di non snaturarne personalità e carattere, ai blend e alle purezze di impostazione bordolese, realizzati con altrettanta misura e raffinatezza. Ottenuto dall’omonimo vigneto, impiantato nel 1998, il Chianti Classico Gran Selezione Strada al Sasso matura in barrique per 12 mesi. La versione 2018 beneficia di un’annata tendenzialmente fresca che a Castelnuovo Berardenga, areale notoriamente tra i più caldi del Chianti Classico, si traduce quasi immediatamente in vini più fragranti e nervosi. Ecco allora gli aromi farsi nel bicchiere freschi tra toni fruttati scuri, tocchi di viola e spezie e caffè tostato a rifinitura. In bocca, il vino non perde la sua densità ma l’articolazione, grazie ad una buona spina acida e a tannini incisivi, risulta mossa e non priva di chiaro-scuri.

