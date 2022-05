Tenuta di Arceno, Docg Chianti Classico Gran Selezione Strada al Sasso 2019

Il Chianti Classico Gran Selezione Strada al Sasso 2019 ha profilo aromatico ricco e intenso, tra toni fruttati scuri, tocchi di viola, spezie e caffè tostato a rifinitura. In bocca, il vino possiede densità e forza, ma l’articolazione, grazie ad una buona spina acida, risulta mossa e non priva di chiaro-scuri. La Tenuta di Arceno si trova nei pressi di Castelnuovo Berardenga, “capitale” della sottozona più meridionale della denominazione del Chianti Classico. 92 sono gli ettari a vigneto, per un totale di 250.000 bottiglie ed è di proprietà americana (Gruppo Kendall-Jackson), con guida tecnica bordolese a cui si aggiunge qualche sfumatura californiana e italiana.

(fp)

