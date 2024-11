Tenuta di Fessina, Doc Etna Bianco ‘A Puddara 2022

L’Etna Bianco ‘A Puddara 2022 profuma di agrumi, anice, pesca, menta e pietra focaia. In bocca il sorso è dinamico e affilato, dal coerente ritorno agrumato, terminando in un finale fragrante e dall’allungo iodato. La Tenuta di Fessina, oggi guidata da Lavinia Silva - figlia di Silvia Maestrelli e Roberto Silva, entrambi scomparsi - e da Stefano Silva e Jacopo Maniaci, conta su 14 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 72.000, ha scritto e continua a scrivere una pagina significativa delle vicende enoiche dell’Etna, soprattutto attraverso i suoi vini bianchi, che lasciano e hanno lasciato davvero il segno, financo a diventare dei modelli in quanto a raffinatezza stilistica.

