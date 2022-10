Tenuta di Fessina, Doc Etna Bianco Contrada Caselle Il Musmeci 2019

Affinato in acciaio per 12 mesi, l’Etna Bianco Il Musmeci 2019 possiede profumi agrumati, floreali e di erbe aromatiche su base di pietra focaia. In bocca, il sorso è verticale e tagliente, di grande freschezza e sapore, che caratterizza il suo sviluppo e il finale dai ritorni agrumati. La Tenuta di Fessina, oggi affermata cantina cult dell’areale e fondata dalla toscana Silvia Maestrelli nel 2007, purtroppo recentemente scomparsa, ha scritto una pagina significativa delle vicende enoiche dell’Etna, soprattutto attraverso i suoi vini bianchi che lasciano e hanno lasciato davvero il segno, financo a diventare perfino dei modelli in quanto a raffinatezza stilistica.

