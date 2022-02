Tenuta di Ghizzano, Costa Toscana Igt Vermentino Mimesi 2020

Un nome impegnativo, quello scelto da Ginevra Venerosi Pesciolini, la produttrice e proprietaria dell’azienda toscana Tenuta di Ghizzano, per i suoi nuovi vini: Mimesi, ciò che in letteratura e arte classica indica il desiderio di imitare la natura, la sua perfezione, il suo equilibrio. Una strada da seguire per essere sempre più in contatto con l’ambiente che ci circonda. Da qui la conduzione biodinamica dei vigneti dal 2006. Due vini, un Sangiovese e un Vermentino, entrambi nati dai vigneti storici della tenuta e maturati e affinati in particolari contenitori, il primo in vasi vinari di cocciopesto, il secondo in anfora. L’obiettivo è quello di rispettare ed esaltare il frutto delle uve nella loro purezza ed esprimere al meglio il territorio da cui provengono. Ghizzano è il nome del piccolo borgo che si trova nella località di Peccioli, in provincia di Pisa. Il Tirreno dista circa trenta chilometri e la zona è quella delle Colline Pisane, un pezzo di Toscana ancora non tanto conosciuto. Questo parziale “isolamento” ha garantito all’azienda terreni salubri e un paesaggio intatto, perfetto per pensare a vini schietti. Soffermiamoci sul Vermentino che, rispetto a quelli della costa, risulta meno profumato e più verticale, ha un naso di fiori bianchi e di frutta agrumata, mentre la bocca spinge sull’acidità e sulla freschezza. Apparentemente meno d’impatto è un vino che si lascia capire sorso dopo sorso.

(Francesca Ciancio)

