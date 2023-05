Tenuta di Lilliano, Docg Chianti Classico Gran Selezione 2019

Chianti Classico - Castellina in Chianti

La Tenuta di Lilliano, 36 ettari a vigneto a biologico, per una produzione di 150.000 bottiglie, rappresenta una delle migliori espressioni dell’Unità Geografica Aggiuntiva Castellina in Chianti. Imbottigliamento e commercializzazione iniziarono nel 1958 per iniziativa della principessa Eleonora Ruspoli Berlingieri, la cui famiglia acquistò la tenuta nel 1920, mentre Giulio e Pietro Ruspoli sono gli attuali proprietari. Il Chianti Classico Gran Selezione 2019 profuma di frutti chiari e scuri con tocchi di grafite, sottobosco e spezie. La progressione gustativa possiede tannini raffinati e vivacità acida ben proporzionata, terminando con un finale sul frutto e con tocchi di pietra focaia.

