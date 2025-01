Tenuta di Nozzole, Docg Chianti Classico La Forra Riserva 2020

Ambrogio e Giovanni Folonari sono gli eredi di una dinastia e di una storia e che attraversa gran parte di quella del vino italiano, segnandone i progressivi successi interni e internazionali. Il loro sbarco in Toscana, arriva quando, nei primi anni Sessanta del secolo scorso, Nino Folonari acquista due aziende chiantigiane, situate nel Comune di Greve in Chianti: la Tenuta del Cabreo nel 1967 e la Tenuta di Nozzole nel 1971. Nel 2000 Ambrogio e Giovanni Folonari, figlio e nipote di Nino, fondano l’azienda Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari, continuando ad interpretare lo stile della famiglia e presidiando molti dei più importanti mercati del vino. Oggi l’azienda conta su 220 ettari di vigneto per una produzione media di circa 4.000.000 di bottiglie, ottenute in molte delle zone e delle denominazioni più importanti della Toscana, dove i Folonari hanno costituito un gruppo, che comprende realtà produttive a Montalcino (La Fuga), in Maremma (Vigne a Porrona) e a Bolgheri (Campo al Mare). Etichetta storica della Tenuta di Nozzole prodotta per la prima volta con la vendemmia 1980, il Chianti Classico La Forra Riserva 2020, è maturato per 18 mesi in tonneau e per un breve periodo in legno grande. Al naso il fruttato è rigoglioso con tocchi di sottobosco, tabacco e vaniglia a rifinitura. In bocca il sorso è generoso e succoso, scandito nello sviluppo da tannini pieni fino ad un finale lungo e persistente.

