Tenuta di Tavignano, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Misco 2018

Spalle all’Appennino e sguardo sul mare. La tenuta di Tavignano è una meraviglia dal contesto seducente. I terreni sono di impronta argillosa e calcarea e la varietà principe dell’azienda è senza dubbio il Verdicchio. L’azienda di Stefano Aymerich conta su 30 ettari a vigneto, per una produzione complessiva di 100.000 bottiglie. Tutti i Verdicchio prodotti sono fatti in acciaio e si differenziano per l’epoca di vendemmia e la durata di affinamento sulle fecce. Il Misco 2018 è piacevolissimo: mandorla fresca, fiori di sambuco e di acacia, note citrine raccontano di un vino immediato e pulito, che in seconda battuta avvolge il sorso di persistente sapidità.

Copyright © 2000/2020