Tenuta Fanti - Montalcino (SI)

Una tavola autenticamente di campagna, luogo sempre più raro, in cui si riscopre la cucina tradizionale di Castelnuovo dell’Abate, fatta di qualità, legame e rispetto per il territorio, con lo charme tipicamente toscano a dare un ulteriore tocco. È questa l’atmosfera che si respira nella locanda dell’Agriturismo Tenuta Fanti (i cuochi sono Francesco De Simone e Valeria Minacci), dove i piatti declinano una ben eseguita variazione sul tema della cucina di tradizione - dai crostini di fegatini ai “pinci” con il sugo, dall’arrosto misto ai sedani “rifatti”, dai salumi e dai formaggi artigianali (con miele e marmellate, realizzati in casa) alla schiacciata con il sale grosso, all’olio e ai vini aziendali - il tutto immerso in un paesaggio che trasuda storia e bellezza. Insomma, una sosta obbligata del mangiar bene, dal panorama unico.

I TOP 5 DI “TENUTA FANTI”

1. Fanti, Sant’Antimo Bianco Soralisa 2024 - € 15,00

Vino fragrante e tutto da bere

2. Fanti, Rosso di Montalcino 2022 - € 16,50

Saporito e ben profilato, un Rosso di Montalcino subito piacevole



3. Fanti, Brunello di Montalcino Vallocchio 2013 - € 80,00

Un Brunello d’impostazione moderna e ben centrata



4. Fanti, Brunello di Montalcino Vigna Le Macchiarelle Riserva 2019 - € 85,00

Toni aromatici tostati e di fiori appena appassiti ad anticipare un sorso ricco e succoso



5. Fanti, Sant’Antimo Vinsanto 2016 - € 42,00

Dolce ma non stucchevole il Vin Santo di casa

