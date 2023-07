Tenuta La Massa, Toscana Igt Rosso La Massa 2020

L’azienda La Massa è collocata nella “Conca d’Oro” di Panzano in Chianti, in uno degli areali più significativi della denominazione del Chianti Classico. Giampaolo Motta, personaggio per certi aspetti dirompente nello scenario chiantigiano del secolo scorso, la fondò nel 1992, portandola di slancio tra le cantine di riferimento del Gallo Nero, che producevano vini d’eccellenza a cavallo tra la fine degli anni Novanta e il Nuovo Millennio. I vigneti - allevati prevalentemente a Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, Alicante Bouschet e Petit Verdot - occupano una superficie di 27 ettari e sono posti ad una altitudine media di 360 metri sul livello del mare, producendo complessivamente 140.000 bottiglie. Dal 2018, questa realtà è entrata a far parte del progetto toscano della famiglia veneta Tommasi - accanto a Poggio al Tufo in Maremma e a Podere Casisano a Montalcino - che è entrata in partnership con il fondatore dell’azienda, Giampaolo Motta, e l’imprenditore Ermen Minari. Maturato per 24 mesi in barrique, per circa il 20% nuove, il rosso La Massa 2020, blend ottenuto dalle varietà Sangiovese, Merlot, Alicante e Cabernet Sauvignon, possiede aromi ricchi e intensi che rimandano alla frutta rossa matura, alla lavanda, alla viola, al sottobosco e alle spezie. In bocca, il sorso è pieno e morbido, dallo sviluppo serrato e dalla chiusura ampia e vigorosa su ritorni speziati e fruttati.

(fp)

