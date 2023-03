Tenuta Luce, Docg Brunello di Montalcino Luce 2018

Maturato per 24 mesi in legno grande, il Brunello di Montalcino Luce 2018 possiede nitidi sentori di mirtilli e ribes, succo di melograno e delicate note floreali di violette con tocchi speziati e balsamici e completato da una nota boisé appena affumicata. Carnoso e succoso il sorso, ben bilanciato tra sapida acidità e frutto, tannini lunghi e setosi completano il profilo gustativo di tutto rispetto per armonia e bevibilità. Luce Brunello nasce come tributo alla terra di Montalcino e alla sua tradizione enologica. In particolare, sono le uve Sangiovese del vigneto Madonnino ad essere destinate alla produzione di Luce Brunello. L’azienda (nata nel 1993 dall’intuizione di Vittorio Frescobaldi e Robert Mondavi e oggi parte dei possedimenti della griffe fiorentina a Montalcino, insieme a Castelgiocondo) si trova nel quadrante sud-ovest della denominazione e si estende per 249 ettari con 88 ettari a vigneto, 11 dei quali iscritti all’albo del Brunello di Montalcino. Alla base della filosofia di Tenuta Luce vi è l’idea che il vino debba essere la più naturale espressione del luogo dove viene prodotto, oltre che delle caratteristiche specifiche delle uve da cui è ottenuto. Ogni intervento dell’uomo avviene in forma minimale e non invasiva, attraverso pratiche agronomiche sostenibili in vigna, insieme ad operazioni di cantine all’insegna della modernità ma, al contempo, tendenzialmente ridotte.

(are)

Copyright © 2000/2023