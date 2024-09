Tenuta Meraviglia, Doc Bolgheri Rosso Vigna Pianali 2020

Sotto il “cappello” dal nome Alejandro Bulgheroni Family Vineyards si articola un vero e proprio mosaico enoico che il magnate del petrolio argentino - già presente nel mondo del vino con aziende in Uruguay e Argentina - ha costruito in un tempo brevissimo (cominciando nel 2012), attraverso l’acquisizione di terreni e cantine in alcuni dei migliori areali della Toscana, per un investimento complessivo da 150 milioni di euro. Dievole e Certosa di Pontignano nella denominazione del Chianti Classico, Podere Brizio e Poggio Landi a Montalcino e, nel 2016, acquisendo due realtà bolgheresi situate nei pressi di Donoratico. Con una filosofia produttiva che rompe un certo tradizionalismo produttivo del bolgherese, utilizzando cemento in vinificazione e, in fase di maturazione dei vini, solo legno grande anche per le varietà bordolesi, non rinunciando inoltre alla fermentazione di uve intere anche, per una certa parte, con i raspi. I due poli produttivi sulla costa degli Etruschi sono costituiti dalla Tenuta Le Colonne - 61 ettari a vigneto allevati in prevalenza a Cabernet Savignone e Franc, Petit Verdot, Merlot, Syrah e Vermentino, da cui escono un Bolgheri Rosso, un Bolgheri Superiore, un Rosato e un Vermentino - e la Tenuta Meraviglia - che conta su altri 34 ettari a vigneto, coltivati a Cabernet Sauvignon, Merlot, Vermentino e Cabernet Franc (quest’ultima varietà a recitare il ruolo di protagonista assoluta nella produzione rossista aziendale) e da cui arrivano il Bolgheri Vermentino Botro dei Fichi, un Bolgheri Rosso e il Bolgheri Superiore Maestro di Cava. Più il Bolgheri Rosso Vigna Pianali 2020, che ha fatto il suo esordio nel 2024. Si tratta di un “bolgherese” dai tratti aromatici di piccoli frutti rossi maturi, con tocchi di erbe aromatiche e spezie, che in bocca possiede sorso sapido ben proporzionato, dallo sviluppo dinamico e dal finale persistente e dalla piacevole nota balsamica di congedo. Ma a Bolgheri il Gruppo Alejandro Bulgheroni Family Vineyards ha in atto anche un altro progetto. La realizzazione della nuova cantina, nel comprensorio di Castagneto Carducci, nell’ex cava di Cariola, all’interno della Tenuta Le Colonne, ma che provvederà anche alla lavorazione delle uve della Tenuta Meraviglia, con un piano edilizio, ambientale e produttivo fortemente rivolto al rispetto e alla sostenibilità dei valori ambientali e paesaggistici del contesto locale. Dal punto di vista paesaggistico la cava rappresenta per una cantina la localizzazione meno invasiva tra quelle possibili, anche perché si integrerà con il contesto già esistente, lasciando intatta la corona della vecchia cava e la parete di roccia.

(fp)

