Tenuta Meraviglia, Doc Bolgheri Superiore Maestro di Cava 2017

Il Bolgheri Superiore Maestro di Cava 2017, maturato per due anni in legno piccolo, profuma di piccola frutta matura a bacca rossa e nera, cenni di macchia mediterranea e toni speziati. In bocca, il vino ha sviluppo morbido e pieno, contraddistinto da tannini fermi e maturi, a rendere il sorso serrato e sontuoso, fino ad un finale intenso e balsamico. Tenuta Meraviglia fa parte del mosaico enoico di Alejandro Bulgheroni, petroliere argentino, già presente nel mondo del vino con aziende in Uruguay e Argentina, a cui, a partire dal 2012 e con un investimento ben oltre i cento milioni di euro, si sono aggiunte le cantine toscane di Dievole e Certosa di Pontignano (150 ettari a vigneto) nella denominazione del Chianti Classico, Podere Brizio (12 ettari) e Poggio Landi (68 ettari) a Montalcino e Tenuta Le Colonne a Bolgheri (58 ettari a vigneto). Tenuta Meraviglia rappresenta la “chicca” nel territorio bolgherese e conta attualmente su 30 ettari a vigneto ed una cantina in costruzione degna del nome dell’azienda, ricavata dall’ex cava di Cariola, sottoposta ad un’articolata operazione di recupero, e pronta, salvo imprevisti, nel 2022.

