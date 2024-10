Tenuta Meraviglia, Doc Bolgheri Superiore Maestro di Cava 2019

La dependance bolgherese del Gruppo Alejandro Bulgheroni Family Vineyards è formata da due realtà produttive, non lontano da Donoratico. La sua filosofia produttiva rompe, in qualche modo, un certo tradizionalismo produttivo del bolgherese, utilizzando cemento in vinificazione e, in fase di maturazione dei vini, solo legno grande anche per le varietà bordolesi, non rinunciando inoltre alla fermentazione di uve intere anche, per una certa quota, con i raspi. I due poli produttivi sulla costa degli Etruschi sono costituiti dalla Tenuta Le Colonne - 61 ettari a vigneto allevati in prevalenza a Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Syrah e Vermentino, da cui escono un Bolgheri Rosso, un Bolgheri Superiore, un Rosato e un Vermentino - e la Tenuta Meraviglia - che conta su altri 34 ettari a vigneto, coltivati a Cabernet Sauvignon, Merlot, Vermentino e Cabernet Franc - quest’ultima varietà a recitare il ruolo di protagonista assoluta nella produzione rossista aziendale - e da cui arrivano il Bolgheri Vermentino Botro dei Fichi, il Bolgheri Rosso e il Bolgheri Superiore Maestro di Cava, più il Bolgheri Rosso Vigna Pianali, recentemente aggiunto portafoglio etichette aziendale. Il Bolgheri Superiore Maestro di Cava 2019 profuma di frutti di rovo, ginepro, timo, tabacco e noce moscata. Fitto e polposo al palato, possiede articolazione tannica ben profilata e finale di lunga persistenza.

