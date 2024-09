Tenuta Moraschi, Docg Franciacorta Pas Dosé 2020

Il Pas Dosé è l’unico Franciacorta millesimato che produce Tenuta Moraschi: uno Chardonnay in purezza che proviene dalle vigne attorno all’azienda, ai piedi del Monte di Capriolo, e che fermenta in acciaio sostando poi sui lieviti per almeno 60 mesi dopo l’imbottigliamento. Un vino che nella versione 2020 profuma intensamente di ananas e pesca gialla, di idrocarburi, con note di spezie dolci, come vaniglia e semi di coriandolo. In bocca l’effervescenza è decisa e sviluppa aromi aranciati e di zafferano, trasportati da un sorso minerale, pieno e pulito. A fianco al Pas Dosé, c’è un Rosé, un Satèn e il Brut Donna Elisabetta, primo Franciacorta prodotto da Tenuta Moreschi nel 1997 e dedicato alla nonna degli attuali proprietari. Prima la produzione si limitava a due vini fermi, i Curtefranca Rosso e Bianco, tutt’ora in produzione. Insomma, una piccola realtà di stampo familiare, che produce ad una media di 54.000 bottiglie all’anno, provenienti da 8 ettari di vigna, due dei quali di proprietà. Piccoli appezzamenti dislocati attorno alla sede e in parte verso sud della denominazione, ma tutti comunque nelle immediate vicinanze di Capriolo. Sono il risultato dell’attività di famiglia dei Moraschi, che risale al 1850, quando ancora si produceva vino da tavola. I fratelli Olivero e Giuseppe hanno poi fondato l’azienda attuale nei primi anni novanta, oggi gestita da Matteo Moraschi, coadiuvato dalla sorella Ardea.

