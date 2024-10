Tenuta Musone, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Extra Brut Musa 2018

L’azienda già esisteva e produce vino in bottiglia dalla fine degli anni Novanta, prima che Walter Darini la acquistasse nel 2010, per trasformarla in Tenuta Musone. Siamo ad un’ora di strada dal mare in località di Colognola, nel comune di Cingoli che si trova sulla sommità del Monte Circe: la zona è quella interna e più meridionale del Verdicchio di Jesi, la porzione minore della denominazione in provincia di Macerata. Walter Darini rinnova la cantina e aumenta gli ettari, che oggi sono 33 a conduzione biologica, tutti nel raggio di un km dall’azienda. L’85% della vigna è dedicata al Verdicchio, declinato nelle sue versioni secche, dolci e spumantizzate, mentre la restante parte è a uve Montepulciano. Già nel 2012 nasce il primo spumante, il Musa Brut, ancora oggi in produzione, a cui si sono aggiunti di recente altre 3 etichette mosse: il Darini Riserva 90 mesi, il Musa Rosé e il Musa Extra Brut 60 mesi, che è entrato in produzione col millesimo 2018, annata equilibrata per il Verdicchio. Le uve per gli spumanti (che ormai coprono una porzione ragguardevole sulle 150.000 bottiglie prodotte in totale) si selezionano dalle particelle più ombreggiate a fondo valle, vendemmiate per prime ogni anno. Il Musa EB 2018 profuma di pesca gialla matura, crema pasticcera, mandorla cruda e fiori di tiglio: cremoso e agrumato in bocca, rilascia sensazioni finali minerali e iodate, al sapore di caramella d’orzo.

(ns)

Copyright © 2000/2024