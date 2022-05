Tenuta Perano, Docg Chianti Classico 2019

Il Chianti Classico 2019 ha un profilo aromatico in cui il frutto maturo resta protagonista, accompagnandosi a rimandi speziati. In bocca, il sorso inizia dolce, sviluppandosi con presa tannica incisiva e un’articolazione solida, dal finale serrato su ritorni ancora fruttati e speziati. La Tenuta di Perano rappresenta l’approdo della griffe fiorentina Frescobaldi nella denominazione del Chianti Classico, arrivato nel 2014. Un tassello importante nel mosaico enoico dalla millenaria storia familiare, a ribadirne il centro di gravità del marchio toscano. La tenuta, 52 ettari a vigneto per una produzione di 500.000 bottiglie, si trova nel cuore della sottozona di Gaiole in Chianti.

