Tenuta Perano, Docg Chianti Classico Gran Selezione Gaiole Rialzi 2021

Il Chianti Classico Gran Selezione Gaiole Rialzi 2021, prodotto per la prima volta con l’annata 2015, possiede profumi caratterizzati da un rigoglioso fruttato, con tocchi floreali, affumicati, speziati e balsamici. Persistente e di buona energia è il sorso, ben giocato su un frutto polposo e tannini articolati, terminando in un finale intenso ancora su tonalità fruttate e speziate. La Tenuta Perano rappresenta l’approdo della griffe fiorentina Frescobaldi nella denominazione del Chianti Classico, arrivato nel 2014. L’azienda, 92 ettari a vigneto per una produzione complessiva di oltre 300.000 bottiglie, si trova nel cuore dell’Unità Geografica Aggiuntiva di Gaiole in Chianti.

