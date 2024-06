Tenuta Perano, Docg Chianti Classico Gran Selezione Rialzi 2020

Rialzi, come un continuo impegno verso l’eccellenza. Rialzi, come i tre gradoni naturali che caratterizzano il vigneto da cui i Marchesi Frescobaldi (qui a Gaiole dal 2017) producono la Gran Selezione di Tenuta Perano. Suolo ad alberese, 500 metri di altitudine ed esposizione al tramonto, donano acini ben strutturati, che vengono fermentati in acciaio e maturati in legno per 36 mesi. L’annata 2020 ha registrato buon apporto idrico e un’estate asciutta a partire da Luglio: ne è nato un Rialzi vellutato e balsamico, arricchito da cenni agrumati, di piccoli frutti rossi e pepe; il sorso esordisce dolce e si sviluppa sapido, lasciando la bocca fresca e saporita di sottobosco, frutta compresa.

