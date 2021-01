Tenuta Regaleali, Doc Sicilia Chardonnay Vigna San Francesco 2018

La Tenuta di Regaleali è l'oasi di Tasca d'Almerita, da cui è partito tutto e a cui sta tornando tutto. Dopo aver cercato e trovato piccoli gioielli nelle zone enoicamente più vocate e romantiche dell'isola (Salina, Mozia, Monreale ed Etna), nell'intento di far conoscere - in tempi non sospetti - le potenzialità e le diverse identità della Sicilia, da qualche tempo i Tasca hanno deciso di riorientare le proprie forze ed energie in senso centripeto. E non deve esser constato fatica guardarsi indietro per riscoprire e studiare ancora più a fondo ciò che già possedevano. Reagaleali dona, infatti, respiro. Ha tutto ciò che l'immaginario siciliano ci attrae: le porte colorate, una natura sterminata e indomita, le tende che riparano dal caldo, l'accoglienza maliziosa e calorosa; e tutto ciò che invece, erroneamente, non ci aspetteremmo: le forti escursioni termiche, la precisione di un ordine discreto, la serietà scanzonata che muove profondità e passione. Quella che ha fatto scegliere strategicamente i vitigni internazionali per attirare i riflettori mondiali sulla Sicilia, per poi conquistarli coi vitigni locali. Questa è l'origine dello Chardonnay Vigna San Francesco, piantata negli anni '80 ai piedi della collina. Fermenta e affina in legno e la 2018 viene da un'annata complessivamente fresca e piovosa: un cesto di ginestra, pesca e melone giallo, di idrocarburi e bergamotto; il sorso sapido, vellutato, pepato e lungo. Un vino che resta.

