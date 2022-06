Tenuta Regaleali, Doc Sicilia Contea di Sclafani Bianco Nozze d’Oro 2010

Il Nozze d’Oro di Tasca d’Almerita, uscito per la prima volta con l’annata 1984, è un vino nato dall’assemblaggio di Inzolia e una varietà bianca “forestiera” detta “Varietà Tasca”, presente in alcuni vigneti della Tenuta fin dagli anni Venti e rivelatasi poi un Sauvignon dalle particolari caratteristiche. Maturato per sei mesi con le proprie fecce fini, con l’annata 2010, oggetto del nostro assaggio, utilizza lieviti indigeni selezionati dopo un triennio di studi. I suoi profumi rimandano agli agrumi, al miele e al rosmarino. In bocca, il sorso è teso e succoso, fino ad un finale decisamente sapido. La cosa più bella che puoi fare con un vino, è scegliere una bottiglia per un’occasione speciale. Questa è una di quelle. Ci sono dei vini che vanno ben oltre le note degustative e sensoriali, che restano per sempre impressi nella memoria, rappresentano le stagioni anche della vita, che fissano istanti per sempre indimenticabili. Le “nozze d’oro” sono uno di quelli. Il perché resta personale, legato alla mia sfera familiare, ma assaggiando questa speciale etichetta è come se di nuovo brindassi con le persone che, per me, hanno rappresentato tutto.

