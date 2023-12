Tenuta Regaleali, Doc Sicilia Contea Sclafani Rosso Riserva del Conte 2016

Il vino icona della cantina Tasca d’Almerita nasce nella Tenuta Regaleali, nome che deriva dall’arabo Rahl Alì, il casale di Alì, quasi 600 ettari di terreno con dodici tipologie di suoli. Qui nelle campagne della Contea di Sclafani tra Palermo, Caltanissetta e Agrigento ha avuto inizio, nel 1830, la storia dell’azienda per volontà dei fratelli Carmelo e Lucio Tasca. Con il Rosso del Conte prima e la Riserva del Conte poi, Giuseppe Tasca d’Almerita ha raccolto la sfida di produrre un vino siciliano capace di competere con i vertici della produzione vinicola mondiale per qualità e longevità. Il vino, il primo da vigna unica in Sicilia (San Lucio), si propone prima di tutto come prodotto culturale: il risultato infatti è frutto di oltre mezzo secolo di ricerca, innovazione e conoscenza continua. Nel corso dei decenni, dalla prima vendemmia del 1970 in poi, il vino infatti è cambiato notevolmente sia nel blend (in origine il Nero d’Avola era prevalente), sia nell’utilizzo dei legni (botti di castagno dalle origini al 1987, poi botti di rovere di Slavonia fino al 1991, di seguito tonneau e barrique di rovere francesi e infine il ritorno alle origini con le botti di castagno da 500 litri). La riserva 2016, che promette ad oggi una interessante evoluzione, è di color rosso rubino, sprigiona un bouquet speziato dalle note fruttate e al palato si presenta armonica ed elegante con un finale persistente.

(Cinzia Meoni)

